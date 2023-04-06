«Гениальный» план. Лукашенко предложил Макрону собрать все ядерное оружие в одну кучу и уничтожить — видео 6 апреля, 17:27 Лукашенко считает свой вариант «самым лучшим» (Фото:NV)

Кремлевская марионетка в фактически оккупированной РФ Беларуси Александр Лукашенко предложил свой вариант решения проблемы глобальной ядерной угрозы.

Своими измышлениями на этот счет он поделился с российскими пропагандистами.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения РФ своего ядерного оружия на территории Беларуси, Лукашенко, пытаясь как-то оправдать столь провокационный шаг, начал кивать в сторону США.

Видео дня

«Надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено», — потребовал белорусский диктатор.

При этом он озвучил «гениальнейший» план, как, по его мнению, можно предотвратить дальнейшую ядерную эскалацию.

«Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течении буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все… Давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант», — заявил Лукашенко.