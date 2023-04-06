«Гениальный» план. Лукашенко предложил Макрону собрать все ядерное оружие в одну кучу и уничтожить — видео

6 апреля, 17:27
Поделиться:
Лукашенко считает свой вариант «самым лучшим» (Фото:NV)

Лукашенко считает свой вариант «самым лучшим» (Фото:NV)

Кремлевская марионетка в фактически оккупированной РФ Беларуси Александр Лукашенко предложил свой вариант решения проблемы глобальной ядерной угрозы.

Читайте также:
«От Лукашенко ничего не зависит». Путин абсолютно неадекватен и готов применять ядерные ракеты — интервью с белорусской журналисткой Радиной

Своими измышлениями на этот счет он поделился с российскими пропагандистами.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения РФ своего ядерного оружия на территории Беларуси, Лукашенко, пытаясь как-то оправдать столь провокационный шаг, начал кивать в сторону США.

Видео дня

Читайте также:
«Нельзя допустить». Си Цзиньпин исключает использование ядерного оружия в войне против Украины — Макрон

«Надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено», — потребовал белорусский диктатор.

Читайте также:

Азаренок уверяет, что Беларусь якобы «ядерная держава» (Фото:NV) «Не суйтесь, ибо облучим!». Главному пропагандисту Лукашенко померещилось, что у Беларуси есть «ядерное оружие» — видео

При этом он озвучил «гениальнейший» план, как, по его мнению, можно предотвратить дальнейшую ядерную эскалацию.

«Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течении буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все… Давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант», — заявил Лукашенко.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Ядерное оружие Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Провокации Ядерная угроза Эммануэль Макрон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X