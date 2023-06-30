Лукашенко вспомнил про свои «карты» и разразился угрозами «центрам принятия решений» 30 июня, 20:44 Беларусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко в пятницу, 30 июня, разразился новой порцией угроз и фейков о «Западе».

Беларусские пропагандисты Белта цитируют фантазии Лукашенко о том, что «западные политики» якобы «собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину». Самопровозглашенный «президент» также повторил один из любимых нарративов российского диктатора Путина и начал рассказывать о якобы «вирусе ненависти ко всему славянскому» на «Западе».



Видео дня

Лукашенко вспомнил о «военных картах» и пригрозил ударами по «центрам принятия решений» в случае якобы «реальной угрозы» «государственности и независимости» его с Путиным режимов.



«Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе», — утверждает беларусский диктатор.

Лукашенко, который активно помогает стране-агрессору России вести полномасштабную войну против Украины и совершать военные преступления на украинской территории, также предложил «мирно созидать во благо наших народов».