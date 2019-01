Лучшая женская роль второго плана. Девушка с водой на "Золотом глобусе" украла внимание зрителей Сегодня, 12:40 159 Цей матеріал також доступний українською Промоутером воды оказалась канадская модель Келлет Катберт kellethcuthbert via Instagram

Промоутер воды Fuji на вручении кинопремии Золотой Глобус сделала ей вирусную рекламу.

Главной интернет-звездой 76-й церемонии Золотой глобус стал не актер или режиссер, а девушка-промоутер воды Fuji, которая зафотобомбила с десяток гостей на красной дорожке.

Ok Fiji water girl, a star is born. You’re the true winner of golden globes. pic.twitter.com/YN4h5jvbEi 7 января 2019 г.

#GoldenGlobes “Fiji Girl” will be serving more looks than half the celebrities on the red carpet pic.twitter.com/OU2xSlUqxb — rea.rosee (@rea_rosee) 7 января 2019 г.

Ее навязчивость стала мемом и с ней сделали несколько фотожаб.

И намекнули, что она могла бы вести Оскар.

В Сети нашли эту девушку, ею оказалась канадская модель Келлет Катберт и она уже успела побывать в эфире одного из американских телеканалов.

From the background to the spotlight. Mwah! pic.twitter.com/ZLftP6HzrN — FIJI Water Girl ???? (@watergirlGG) 8 января 2019 г.

Скоро в вечернем шоу с Джеймсом Корденом.