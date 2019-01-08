Лучшая женская роль второго плана. Девушка с водой на "Золотом глобусе" украла внимание зрителей
Промоутер воды Fuji на вручении кинопремии Золотой Глобус сделала ей вирусную рекламу.
Главной интернет-звездой 76-й церемонии Золотой глобус стал не актер или режиссер, а девушка-промоутер воды Fuji, которая зафотобомбила с десяток гостей на красной дорожке.
Ok Fiji water girl, a star is born. You’re the true winner of golden globes. pic.twitter.com/YN4h5jvbEi— Kim Chi (@KimChi_Chic) 7 января 2019 г.
The Fuji water girl for president 2k19 #GoldenGIobes #GoldenGlobeAwards #GoldenGlobeAwards2019 pic.twitter.com/HzrtQKXmYO— Some Day Soon (@roadie_mote) 7 января 2019 г.
#GoldenGlobes “Fiji Girl” will be serving more looks than half the celebrities on the red carpet pic.twitter.com/OU2xSlUqxb— rea.rosee (@rea_rosee) 7 января 2019 г.
Ее навязчивость стала мемом и с ней сделали несколько фотожаб.
How did we never notice this before? #FijiGirl pic.twitter.com/58amv6oWil— MAD Magazine (@MADmagazine) 7 января 2019 г.
Here's the first time I hydrated Jack. #goodolddays #thewatergirl #fijiwater pic.twitter.com/0VeZ24DwFZ— FIJI Water Girl ???? (@watergirlGG) 8 января 2019 г.
And the #GoldenGlobes award for Best Photobomb Actress 2018 goes to "Fiji Water Girl" #DigiFun pic.twitter.com/RSED1cJ0q2— Digi (@digitelco) 7 января 2019 г.
И намекнули, что она могла бы вести Оскар.
I found this year’s host for the Oscars...FIJI WATER GIRL #GoldenGlobes #Oscars pic.twitter.com/CPU3PoNUGe— Brandon Sams (@BrandonSams18) 7 января 2019 г.
В Сети нашли эту девушку, ею оказалась канадская модель Келлет Катберт и она уже успела побывать в эфире одного из американских телеканалов.
From the background to the spotlight. Mwah! pic.twitter.com/ZLftP6HzrN— FIJI Water Girl ???? (@watergirlGG) 8 января 2019 г.
Скоро в вечернем шоу с Джеймсом Корденом.
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