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Лучшая женская роль второго плана. Девушка с водой на "Золотом глобусе" украла внимание зрителей

Сегодня, 12:40
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Цей матеріал також доступний українською

Промоутером воды оказалась канадская модель Келлет Катберт

kellethcuthbert via Instagram

Промоутер воды Fuji на вручении кинопремии Золотой Глобус сделала ей вирусную рекламу.

Главной интернет-звездой 76-й церемонии Золотой глобус стал не актер или режиссер, а девушка-промоутер воды Fuji, которая зафотобомбила с десяток гостей на красной дорожке. 

Ее навязчивость стала мемом и с ней сделали несколько фотожаб.

И намекнули, что она могла бы вести Оскар.

В Сети нашли эту девушку, ею оказалась канадская модель Келлет Катберт и она уже успела побывать в эфире одного из американских телеканалов. 

Скоро в вечернем шоу с Джеймсом Корденом. 

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Does this count as a @j_corden photobomb? Tune in tonight!

Публикация от Kelleth Cuthbert (@kellethcuthbert)

Теги:   Фотобомба Фотошоп-батл

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