«Надо было лучше молиться». Соцсети троллят Ломаченко, разрыдавшегося после поражения в бою с Хэйни

21 мая, 16:03
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Василий Ломаченко остается ярым сторонником подконтрольного РПЦ «московского патриархата» (Фото:sternenko/Twitter)

Василий Ломаченко остается ярым сторонником подконтрольного РПЦ «московского патриархата» (Фото:sternenko/Twitter)

Украинский боксер Василий Ломаченко, который, несмотря на российскую агрессию, продолжает поддерживать подконтрольную России УПЦ Московского патриархата, разрыдался после поражения в поединке с британцем Дэвином Хэйни.

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Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях и вызвало насмешки пользователей.

https://twitter.com/trboxing/status/1660149508595130368

Дело в том, что Ломаченко ранее неоднократно позволял себе неоднозначные и даже провокационные высказывания о войне РФ против Украины.

Видео дня

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В частности, перед боем с Хейни он заявил, что повлиять на сложившуюся ситуацию якобы уже никто не может, поэтому любые попытки Сил обороны защитить свою территорию и граждан бессмысленны.

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«Трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-то говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну», — заявил Ломаченко, как всегда умолчав о России как единственном виновнике, ответственном за геноцид украинцев.

В свою очередь пользователи провели очевидные параллели между войной и боксерским поединком, призвав его во время боя ни в коем случае не защищаться, и тем более не наносить ответных ударов, а когда он проиграл, заявили, что спортсмен просто слишком мало молился во время своих тренировок.

https://twitter.com/sternenko/status/1660171075487952899
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/basylkit/status/1660205411281108992
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Бокс Российская агрессия Соцсети РПЦ Василий Ломаченко УПЦ МП Российская пропаганда Московский патриархат Война России против Украины Девин Хейни

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