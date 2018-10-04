Люди в халатах в киевском метро и на улицах. Что это было

Люди в халатах ведут себя, как дома

Люди в халатах, в киевском метро, на улицах, читают газеты, смортят кино и спят. Рассказываем, что это было.

В середине сентября в соцсети Facebook появился ряд публикаций с людьми, которые выглядели, как-будто они только, что вышли из душа, но почему-то находятся на киевских улицах. Другие просто спали в кроватях, или смотрели, лежа на диване, кино.

Некоторые пользователи предположили, что они связаны с акцией под КМДА, которую спровоцировало отсутствие горячей воды.

На самом деле это был рекламный трюк, приуроченный к открытию магазина украинских производителей Всі Свої. Дом и Декор.

"Просто потому, что город - тоже дом. Наш с вами дом. Давайте наполнять его любовью вместе", - говорится в послании проекта

Смотрите наш репортаж с открытия магазина.

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