Люди в халатах в киевском метро и на улицах. Что это было

Люди в халатах, в киевском метро, на улицах, читают газеты, смортят кино и спят. Рассказываем, что это было.
В середине сентября в соцсети Facebook появился ряд публикаций с людьми, которые выглядели, как-будто они только, что вышли из душа, но почему-то находятся на киевских улицах. Другие просто спали в кроватях, или смотрели, лежа на диване, кино.
Некоторые пользователи предположили, что они связаны с акцией под КМДА, которую спровоцировало отсутствие горячей воды.
На самом деле это был рекламный трюк, приуроченный к открытию магазина украинских производителей Всі Свої. Дом и Декор.
"Просто потому, что город - тоже дом. Наш с вами дом. Давайте наполнять его любовью вместе", - говорится в послании проекта
Смотрите наш репортаж с открытия магазина.
- Читайте также: На универмаге Украина бегущая строка прославляла роботов и призывала истребить человечество
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования