«Ждем теперь ее в Киеве». Украинцы обсуждают нового британского премьера Лиз Трасс 5 сентября, 19:15 Новая подруга Украины (Фото:Владимир Попов/Facebook)

В понедельник, 5 сентября, Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании. Украинцы уже начали скучать по любимцу Борису Джонсону, но не забывают приветствовать новую подругу Украины с ее должностью. НВ собрал последние посты.

Трасс получила голоса большинства партийцев — набрала почти 81 тысячу голосов, а ее соперник Риши Сунак — 60 тысяч.

Экс-премьер Борис Джонсон поздравил коллегу с ее новыми обязанностями.

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Сама Лиз Трасс поблагодарила каждого, кто голосовал за нее, и пообещала не подвести своих избирателей.

Пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что союз между Украиной и Британией останется таким же мощным и крепким.

Журналистка Наталья Бушковская уже предсказывает рост популярности имени Лиз.

Блогер Игорь Лаченков, который недавно вместе с фондом Сергея Притулы приобрел спутник на нужды ВСУ, тоже соглашается, что Трасс станет новой любимицей украинцев.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поблагодарил Джонсона и поздравил нового премьера Британии.

Блогер и политик Виталий Чепинога уже ждет приезда чиновницы в Киев.

Политолог Николай Давыдюк уверен, что Трасс также будет помогать выиграть войну против РФ.

Надо срочно исправлять!

Скоро и Трасс украинизируем.

Отметим, что во вторник, 6 сентября, Трасс официально станет премьер-министром после того, как посетит королеву в Балморале. НВ собрал главное из заявления нового премьера после победы.



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