«Ждем теперь ее в Киеве». Украинцы обсуждают нового британского премьера Лиз Трасс
Новая подруга Украины (Фото:Владимир Попов/Facebook)
В понедельник, 5 сентября, Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании. Украинцы уже начали скучать по любимцу Борису Джонсону, но не забывают приветствовать новую подругу Украины с ее должностью. НВ собрал последние посты.
Трасс получила голоса большинства партийцев — набрала почти 81 тысячу голосов, а ее соперник Риши Сунак — 60 тысяч.
Экс-премьер Борис Джонсон поздравил коллегу с ее новыми обязанностями.
Сама Лиз Трасс поблагодарила каждого, кто голосовал за нее, и пообещала не подвести своих избирателей.
Пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что союз между Украиной и Британией останется таким же мощным и крепким.
Журналистка Наталья Бушковская уже предсказывает рост популярности имени Лиз.
Блогер Игорь Лаченков, который недавно вместе с фондом Сергея Притулы приобрел спутник на нужды ВСУ, тоже соглашается, что Трасс станет новой любимицей украинцев.
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поблагодарил Джонсона и поздравил нового премьера Британии.
Блогер и политик Виталий Чепинога уже ждет приезда чиновницы в Киев.
Политолог Николай Давыдюк уверен, что Трасс также будет помогать выиграть войну против РФ.
Надо срочно исправлять!
Скоро и Трасс украинизируем.
Отметим, что во вторник, 6 сентября, Трасс официально станет премьер-министром после того, как посетит королеву в Балморале. НВ собрал главное из заявления нового премьера после победы.
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