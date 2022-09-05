«Ждем теперь ее в Киеве». Украинцы обсуждают нового британского премьера Лиз Трасс

5 сентября, 19:15
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Новая подруга Украины (Фото:Владимир Попов/Facebook)

Новая подруга Украины (Фото:Владимир Попов/Facebook)

В понедельник, 5 сентября, Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании. Украинцы уже начали скучать по любимцу Борису Джонсону, но не забывают приветствовать новую подругу Украины с ее должностью. НВ собрал последние посты.

Трасс получила голоса большинства партийцев — набрала почти 81 тысячу голосов, а ее соперник Риши Сунак — 60 тысяч.

Экс-премьер Борис Джонсон поздравил коллегу с ее новыми обязанностями.

Видео дня

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1566761527557996546

Сама Лиз Трасс поблагодарила каждого, кто голосовал за нее, и пообещала не подвести своих избирателей.

https://twitter.com/trussliz/status/1566752887857991680

Пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что союз между Украиной и Британией останется таким же мощным и крепким.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid02Hk7482egGZ1ZXyhxYYrM9SGasHxntMSxCwcVZ9YYAnuGGwSJgdddhMgDoJTbz1nNl

Журналистка Наталья Бушковская уже предсказывает рост популярности имени Лиз.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02j5kCXL7qLke7uJ6SYphkKnpwFYaRojkMEFSnjF4bbuF89njQuNuC9LiYUrVUp1iFl

Блогер Игорь Лаченков, который недавно вместе с фондом Сергея Притулы приобрел спутник на нужды ВСУ, тоже соглашается, что Трасс станет новой любимицей украинцев.

https://twitter.com/igorlachenkov/status/1566759483728093184

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поблагодарил Джонсона и поздравил нового премьера Британии.

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1566755520731652102

Блогер и политик Виталий Чепинога уже ждет приезда чиновницы в Киев.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid02WMA6cgr2mtBQK4dhAdv69oivsMC1cejPxvyLESPWmifJtbAZs7td9p61sQgB2WuTl

Политолог Николай Давыдюк уверен, что Трасс также будет помогать выиграть войну против РФ.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid0wYwEvcsaS9kFPHixUSqqgndNbyYHXiiEdjRniijV9xTuBNZG2m7fbovT1ptfjAcHl

Надо срочно исправлять!

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid022uXfd1LciZ8DytK1E1Tjmy6MjgLUvKtiU1VBHvHm8yMowxSqdrX31dUoWv59JiJbl

Скоро и Трасс украинизируем.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid02o3Qy8Jgms1TwCeNVe3tRVUYtbRCbhPxtG6d1CSxVNQ1rEu1eprTy3Eni4KrPm56Sl

Отметим, что во вторник, 6 сентября, Трасс официально станет премьер-министром после того, как посетит королеву в Балморале. НВ собрал главное из заявления нового премьера после победы.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Реакция соцсетей Премьер-министр Лиз Трасс

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