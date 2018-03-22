Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире семь тысяч человек

Следственный комитет Свердловской области РФ сообщает, что житель Екатеринбурга прописал в своей квартире порядка семи тысяч человек.

Уголовное дело о постановке на учет 57 граждан было возбуждено еще в конце 2016 года, но за период следствия житель Екатеринбурга прописал у себя еще 6844 человека.

"Несмотря на возбуждение органами полиции еще в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учет 57 граждан, на протяжении периода следствия по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6844 человек", - сообщили в Следкоме.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал на месяц участника российского телешоу Битва экстрасенсов Арсения Караджаева по прозвищу Караджа. Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере и покушении на кражу.