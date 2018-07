Веселого отдыха. Пользователей сети озадачил пляжный матрас в форме гроба

В моде на пляжные аксессуары также есть свои тенденции и тренды. Если в прошлом году аккаунты Instagram наводнили фотографии на кругах в форме гигантских фламинго и лебедей, то в этом году их может заменить совершенно неожиданная вещь – розовый матрас в форме гроба с крышкой.

Матрас в модном цвете миллениал пинк, созданный канадскими дизайнерами Эндрю Гринбаумом и Яном Фелтоном, снабжен крышкой, поэтому его обладатель может спокойно отдохнуть в своем собственном «убежище».

Когда фото необычного матраса начали распространяться в социальных сетях, проект все еще находился на стадии прототипа. "Очень веселый проект", - писал Гринбаум в Instagram и спрашивал своих фолловеров, стоит ли выставлять его на Kickstarter.

Пост дизайнера вызвал неоднозначную реакцию: часть пользователей была удивлена формой матраса, другая – осталась в восторге и заявила, что готова купить его.

when it’s summer but you have depression pic.twitter.com/bmQUGqUBa4