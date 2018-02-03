В США охотника ранил упавший на голову мертвый гусь

В Южной Каролине, США, произошел странный случай на охоте: охотника ранил упавший на голову мертвый гусь, сообщает Baltimore Sun.

51-летний Роберт Мейлхаммер, житель поселка Крапо в округе Дорчестер, охотился с друзьями у реки Майлз. Когда мимо пролетала стая диких гусей, охотники начали стрелять в птиц.

Один из подстреленных гусей упал на голову Роберта, и тот потерял сознание. Охотник получил травмы головы и лица. Его доставили на вертолете в больницу скорой помощи Мэрилэнда.