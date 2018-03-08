В Петербурге финалиста Битвы экстрасенсов арестовали за хранение "волшебной соли"

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на месяц участника российского телешоу Битва экстрасенсов Арсения Караджаева по прозвищу Караджа. Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере и покушении на кражу, сообщает Медиазона.

29-летнего Караджу задержали в прошлом году в торговом центре по подозрению в краже товаров на сумму более чем в 20 тысяч рублей.

В ходе досмотра у задержанного обнаружили пакетик с наркотическим веществом. Сам Караджа пояснил, что это "волшебная соль".

Тогда его отпустили под подписку о невыезде, условия которой он нарушил. Его объявили в федеральный розыск и задержали вечером 6 марта.

В телешоу Битва экстрасенсов Караджаеву удалось дойти до финала. Он утверждает, что владеет сверхъестественными способностями благодаря ушу и обладает знаниями тибетских монахов.

Напомним, что руководство СТБ прекратило показы Битвы экстрасенсов из-за участия в телешоу российских военных.