В Петербурге финалиста Битвы экстрасенсов арестовали за хранение "волшебной соли"

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Арсений Караджаев
uchastniki.com

Арсений Караджаев

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на месяц участника российского телешоу Битва экстрасенсов Арсения Караджаева по прозвищу Караджа. Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере и покушении на кражу, сообщает Медиазона.

29-летнего Караджу задержали в прошлом году в торговом центре по подозрению в краже товаров на сумму более чем в 20 тысяч рублей.

В ходе досмотра у задержанного обнаружили пакетик с наркотическим веществом. Сам Караджа пояснил, что это "волшебная соль".

Тогда его отпустили под подписку о невыезде, условия которой он нарушил. Его объявили в федеральный розыск и задержали вечером 6 марта.

В телешоу Битва экстрасенсов Караджаеву удалось дойти до финала. Он утверждает, что владеет сверхъестественными способностями благодаря ушу и обладает знаниями тибетских монахов.

Напомним, что руководство СТБ прекратило показы Битвы экстрасенсов из-за участия в телешоу российских военных.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове