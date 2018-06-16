16 июня 2018, суббота

В Китае прошел дождь из осьминогов, креветок и морских звезд

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Такие дожди – абсолютно нормальное явление для прибрежных зон
pixabay.com

Такие дожди – абсолютно нормальное явление для прибрежных зон

В Китае, в прибрежном городе Циндао, прошел дождь из морских животных. Об этом сообщает Daily Mail.

Дождь из креветок, морских звезд и осьминогов пошел из-за урагана, который вытянул животных из океана.

Сообщается, что это абсолютно нормальное явление. Эксперты объясняют, что сильные потоки воздуха могут создавать водяной шар и уносить животных из воды на несколько километров.

Китайские метеорологи подтвердили, что на суше было много морских существ, выкинутых туда ураганом.

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