В Китае прошел дождь из осьминогов, креветок и морских звезд

В Китае, в прибрежном городе Циндао, прошел дождь из морских животных. Об этом сообщает Daily Mail.
Дождь из креветок, морских звезд и осьминогов пошел из-за урагана, который вытянул животных из океана.
Сообщается, что это абсолютно нормальное явление. Эксперты объясняют, что сильные потоки воздуха могут создавать водяной шар и уносить животных из воды на несколько километров.
Китайские метеорологи подтвердили, что на суше было много морских существ, выкинутых туда ураганом.
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