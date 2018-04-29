В Австралии студентов эвакуировали из-за гнилого фрукта

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Дуриан является фруктом с довольно специфическим запахом

Дуриан является фруктом с довольно специфическим запахом

Жителей общежития университета Мельбурна, Австралия, эвакуировали из-за подозрительного запаха, источником которого оказался гнилой дуриан. Об этом сообщается в пресс-центре спасательной службы штата Виктория.

В службу поступило сообщение о подозрительном запахе в библиотеке общежития. Примерно 500 студентов и преподавателей были эвакуированы из здания из-за подозрения в распространении газа или химических веществ.

После обследования помещения было обнаружено, что источником запаха был гниющий дуриан, находящийся в шкафу на кухне. Запах распространился по зданию через систему кондиционирования.

Дуриан является фруктом с довольно специфическим запахом. Его плоды часто запрещено проносить в гостиницы, на борт самолета или в общественный транспорт. Экспортируют фрукт чаще всего в сушеном или консервированном виде.

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