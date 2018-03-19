"Там, в конце длинной дороги с коровами". Новозеландская почта нашла получателя по курьезному описанию адреса

Отправительницей оказалась 70-летняя женщина, которая гостила на ферме несколько раз

Почта Новой Зелландии доставила посылку, на которой вместо адреса было указано описание дома и улицы получателя. Его нашли с помощью "силы фейсбука".

13 марта почтовая служба города Каст спросила пользователей Facebook, знают ли они Кей и Филиппа, живущих на ферме, расположенной "напротив паба на длинной дороге с коровами". Именно так было написано в строке "получатель".

Администратор почтового отделения Тэмми МакГрат рассказала изданию The Guardian, что обычно на почте возвращают такие посылки назад отправителю, но в этот раз она сделала исключение и попросила помощи в Сети.

Через несколько часов в отделение обратился Филипп Форрестер, хозяин той самой фермы. Он сказал, что друзья показали ему сообщение почты в Facebook и отметил, что ферма находится не напротив бара, а дальше по дороге.

Отправительницей оказалась 70-летняя женщина, которая несколько раз гостила на ферме. Она прислала Кей и Филлипу фартук и полотенце.