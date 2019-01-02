Появился сервис, который определяет самый популярный цвет в вашем Іnstagram Сегодня, 16:08 88 Цей матеріал також доступний українською скрин сайта

Какой самый популярный цвет был в вашем Іnstagram в 2018 году? Знает сервис Yearofcolour.

В сети появился сервис под названием Yearofcolour, который составляет инфографику из цветов, которые чаще всего появлялись на ваших фотографиях в Instagram за год, месяц или неделю.

Для того чтобы им воспользоваться нужно войти в него с помощью своего профиля в Instagram. В сервисе можно "покрутить" фильтры насыщенности, частоты цвета, а также ранжировать их в разных порядках, например, в виде радуги или самые популярные в середине.