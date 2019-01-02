Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Ирина Бекешкина
Время выбора
Оксана Маркарова
Включить дальний свет
Томаш Фиала
Риски и возможности
Мустафа Найем
Настоящее будущее

Появился сервис, который определяет самый популярный цвет в вашем Іnstagram

Сегодня, 16:08
88
Цей матеріал також доступний українською

скрин сайта

Какой самый популярный цвет был в вашем Іnstagram в 2018 году? Знает сервис Yearofcolour.

В сети появился сервис под названием Yearofcolour, который составляет инфографику из цветов, которые чаще всего появлялись на ваших фотографиях в Instagram за год, месяц или неделю. 

Для того чтобы им воспользоваться нужно войти в него с помощью своего профиля в Instagram. В сервисе можно "покрутить" фильтры насыщенности, частоты цвета, а также ранжировать их в разных порядках, например, в виде радуги или самые популярные в середине.

Теги:   Instagram

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Топ-5 материалов

Интересно

Страны

11 октября 2018, 14:13

1528
Освятили плохо. Соцсети высмеяли Роскосмос за аварию ракеты-носителя Союз
LOL

1 ноября 2018, 15:46

1111
Почетный номер в списке. Соцсети высмеивают санкции РФ и вычисляют, кто под них не попал
LOL

26 ноября 2018, 13:04

1597
Город засыпает, просыпаются военные эксперты. В соцсетях обсуждают возможность введения военного положения