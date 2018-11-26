Город засыпает, просыпаются военные эксперты. В соцсетях обсуждают возможность введения военного положения

Пользователи соцсетей призывают не паниковать, читать официальные источники информации и следить за ситуацией.
25 ноября, пограничные корабли РФ атаковали три корабля Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения, чтобы вынести его на рассмотрение Совета национальной безопасности обороны и обратиться в Верховную Раду.
Пользователи соцсетей призвали сограждан не паниковать и не распространять фэйки.
Журналист Виталий Гайдукевич опубликовал памятку, в которой отметил детали Военного положения.
Выдуманный кандидат в президенты Юрий Жаботюк потроллил тех, кто сметает продукты с полок супермаркетов.
В сети обратили внимание на то, как оппозиционные Путину российские СМИ освещают эту новость.
Также в Twitter появились координаты места, из которого украинские военные запрашивали помощь. Оказалось, что они находились в нейтральных водах.
- Украинский военный моряк, после обстрела с российского корабля, запросил помощи вот из этой точки - это нейтральные воды.— Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 26 ноября 2018 г.
Походу российские погранцы облажались по полной программе. pic.twitter.com/7kfZK2Mwv6
А в это время ветераны всегда готовы.
Напомним, вопрос введения военного положения в будет рассмотрен в Верховной Раде Украины 26 ноября в 16:00.
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