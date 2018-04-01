Нацполиция рассказала о курьезных вызовах 1 апреля

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Полицейский
Национальная полиция Украина / Facebook

Полицейский

В День смеха, 1 апреля, пресс-служба Нацполиции рассказала в Facebook о курьезных вызовах патрульных.

  • Заявительницу напугали граждане, собравшиеся во дворе. Женщина решила, что это колдуны.
  • Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что у него есть адрес другого игрока.
  • Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.
  • В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету Пенсионер в одном лотке за 1,75 грн, а в другом ее продают за 2 грн.
  • В Тернополе заявитель попросил помощи полиции из-за того, что его жена привела домой любовника Александра.

Нацполиция напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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