На спектакле о распятии Христа зритель избил актера, чтобы "спасти Иисуса"

В городе Нова-Артс на юге Бразилии один из зрителей пасхального спектакля по библейским мотивам Страсти Христовы напал на актера, чтобы спасти Иисуса, сообщает Independent.

Когда актеры разыгрывали эпизод распятия на Гологофе и римский легионер подошел к кресту, чтобы проткнуть Христа копьем, на сцену внезапно выскочил мужчина. Он кричал, что "не позволит Иисусу погибнуть" и с размаху ударил актера мотоциклетным шлемом, а затем принялся пинать его. Это происходило под драматические звуки партии из Кармины Бураны Карла Орффа.

Зрители вначале решили, что это часть театрального выступления. Спектакль остановили на несколько минут, но затем продолжили, так как избитый актер не получил существенных травм.

Нападавший, как сообщается, страдает психическим расстройством и наркозависимостью.