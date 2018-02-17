Маск показал свой новый "космический" тостер - фото

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Илон Маск
Фото: SpaceX

Илон Маск

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, который 6 февраля запустил в космос ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем Tesla Roadster, оказался ценителем космической саги Звездные войны.

В своем Instagram он опубликовал фото тостера в форме шлема крупнейшего злодея вселенной Джорджа Лукаса - Дарта Вейдера.

"Мой новый тостер", - коротко подписал Маск.

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Напомним, 6 февраля вишневый Tesla Roadster, который принадлежал Илону Маску, отправился на эллиптическую орбиту вокруг Солнца

Как написал в своем блоге Илон Маск, в машине есть книга Дугласа Адамса "Автостопом по галактике", полотенце и табличка с надписью Don’t Panic. В Tesla играла композиция Space Oddity Дэвида Боуи. Маск уверял, что это сделано для того, чтобы манекену за рулем "не было скучно".

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