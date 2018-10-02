KyivNotKiev. МИД Украины запустил кампанию в поддержку правильного названия Киева заграницей

Вы увидели русскоязычную транслитерацию KIEV в СМИ, аэропортах, соцсетях и вам это не нравится? Министерство иностранных дел Украины запустило кампанию, чтобы название столицы Украины заграницей писали правильно.

МИД отметил издания, которые используют неправильную транслитерацию и предложил пользователям соцсетей поддержать их кампанию #KyivNotKiev флешмобом.

МИД каждый день будет публиковать примеры неправильного написания Киева и просить авторов исправить ошибку. Они призывают пользователей соцсетей делать тоже самое.

В Сети такое решение назвали запоздалым, но правильным.