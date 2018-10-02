KyivNotKiev. МИД Украины запустил кампанию в поддержку правильного названия Киева заграницей

Вы увидели русскоязычную транслитерацию KIEV в СМИ, аэропортах, соцсетях и вам это не нравится? Министерство иностранных дел Украины запустило кампанию, чтобы название столицы Украины заграницей писали правильно.
МИД отметил издания, которые используют неправильную транслитерацию и предложил пользователям соцсетей поддержать их кампанию #KyivNotKiev флешмобом.
Набридло, що назву столиці України пишуть некоректно? #МЗС ???????? запускає міжнародну онлайн кампанію @correctua.— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) 2 октября 2018 г.
Долучайся до #CorrectUA, будь в тренді! #KyivNotKiev
Деталі: https://t.co/LAXDf1GeHz pic.twitter.com/VkgzkJstkv
МИД каждый день будет публиковать примеры неправильного написания Киева и просить авторов исправить ошибку. Они призывают пользователей соцсетей делать тоже самое.
В Сети такое решение назвали запоздалым, но правильным.
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