Почетный номер в списке. Соцсети высмеивают санкции РФ и вычисляют, кто под них не попал

Политики радуются попаданию в список, блогеры угадывают цель российских санкций, а остальные рассуждают, престижно ли быть в этом списке и кого в нем нет.
1 сентября Россия ввела санкции против Украины: меры коснулись 322 граждан и 68 компаний. Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке.
Многие чиновники, бизнесмены и политики посмеялись над своим попаданием под санкции.
В сети считают, что попасть в него - честь.
Политики пиарятся на теме.
Юлии Тимошенко не хватило просто имени и она решила добавить драмы.
Список может стать почвой для размышлений.
Пользователи обратили внимание на то, что напротив участников списка указано место рождения - СССР.
Журналист Леонид Швец отметил, что в списке нет президента Украины Петра Порошенко.
Против некоторых аргументов не поспоришь.
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования