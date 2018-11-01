01 ноября 2018, четверг

Почетный номер в списке. Соцсети высмеивают санкции РФ и вычисляют, кто под них не попал

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Многие политики рады своему попаданию в список
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Многие политики рады своему попаданию в список

Политики радуются попаданию в список, блогеры угадывают цель российских санкций, а остальные рассуждают, престижно ли быть в этом списке и кого в нем нет.

1 сентября Россия ввела санкции против Украины: меры коснулись 322 граждан и 68 компаний. Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке. 

Многие чиновники, бизнесмены и политики посмеялись над своим попаданием под санкции.

 В сети считают, что попасть в него - честь.

Политики пиарятся на теме.

Юлии Тимошенко не хватило просто имени и она решила добавить драмы. 

Список может стать почвой для размышлений. 

Пользователи обратили внимание на то, что напротив участников списка указано место рождения - СССР. 

 

Журналист Леонид Швец отметил, что в списке нет президента Украины Петра Порошенко.

Против некоторых аргументов не поспоришь.

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