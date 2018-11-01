Почетный номер в списке. Соцсети высмеивают санкции РФ и вычисляют, кто под них не попал

Политики радуются попаданию в список, блогеры угадывают цель российских санкций, а остальные рассуждают, престижно ли быть в этом списке и кого в нем нет.

1 сентября Россия ввела санкции против Украины: меры коснулись 322 граждан и 68 компаний. Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке.

Многие чиновники, бизнесмены и политики посмеялись над своим попаданием под санкции.

В сети считают, что попасть в него - честь.

Политики пиарятся на теме.

Юлии Тимошенко не хватило просто имени и она решила добавить драмы.

Список может стать почвой для размышлений.

Пользователи обратили внимание на то, что напротив участников списка указано место рождения - СССР.

Журналист Леонид Швец отметил, что в списке нет президента Украины Петра Порошенко.

Против некоторых аргументов не поспоришь.