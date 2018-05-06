Илон Маск собирается производить собственные конфеты и заполнять ими рвы. На самом деле нет

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Криптоконфетами

Криптоконфетами

В продолжение словесной перепалки с 87-летним американским инвестором Уорреном Баффеттом основатель компании SpaceX и гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что намерен открыть собственную кондитерскую фабрику в ближайшем будущем. Об этом Маск написал в Twitter.

Ранее Баффетт и Маск не сошлись в оценке необходимости "рвов". Этот термин означает конкурентное преимущество, которое удерживает соперников в страхе.

"Прежде всего, я считаю, что рвы – отстой. Они вроде как неплохи в причудливом, отжившем смысле. Но если ваша единственная защита от вторгающихся армий – это ров, вы не продержитесь долго. Важными являются темпы инноваций. Это фундаментальный детерминант конкурентоспособности", – заявил Илон Маск.

"Илон может перевернуть вещи вверх дном в некоторых областях, но я же не думаю, что он бы хотел погрузить нас всех в конфеты. Вокруг есть довольно много хороших рвов", – парировал Баффетт.

На это фразу Маск ответил целой серией постов в Twitter.

Я собираюсь открыть кондитерскую компанию, и это будет изумительно.

Я супер-супер серьезно.

Мне просто пришло в голову, что сюжет Вилли Вонки реально испорчен.

Окей, окей, чисто гипотетически, какие конфеты вы бы хотели?

Криптоконфеты.

Затем я выкопаю ров и заполню его конфетами. Уоррен Б. не сможет устоять перед такой инвестицией! Это криптонит для Berkshire Hathaway (американская холдинговая компания, главой совета директоров которой является Баффетт – прим. ред.)...

Уоррен Баффетт правда разбирается в конфетах. Это правда.

"Когда ты поддерживаешь "рвы", ты поддерживаешь олигополию (тип рыночной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм – прим. ред.)", – подвел итоги спора Маск.

Ранее предприниматель заявлял, что строит "киборг-дракона".

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