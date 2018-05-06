Илон Маск собирается производить собственные конфеты и заполнять ими рвы. На самом деле нет

В продолжение словесной перепалки с 87-летним американским инвестором Уорреном Баффеттом основатель компании SpaceX и гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что намерен открыть собственную кондитерскую фабрику в ближайшем будущем. Об этом Маск написал в Twitter.
Ранее Баффетт и Маск не сошлись в оценке необходимости "рвов". Этот термин означает конкурентное преимущество, которое удерживает соперников в страхе.
"Прежде всего, я считаю, что рвы – отстой. Они вроде как неплохи в причудливом, отжившем смысле. Но если ваша единственная защита от вторгающихся армий – это ров, вы не продержитесь долго. Важными являются темпы инноваций. Это фундаментальный детерминант конкурентоспособности", – заявил Илон Маск.
"Илон может перевернуть вещи вверх дном в некоторых областях, но я же не думаю, что он бы хотел погрузить нас всех в конфеты. Вокруг есть довольно много хороших рвов", – парировал Баффетт.
На это фразу Маск ответил целой серией постов в Twitter.
Я собираюсь открыть кондитерскую компанию, и это будет изумительно.
I’m starting a candy company & it’s going to be amazing— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.
Я супер-супер серьезно.
I am super super serious— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.
Мне просто пришло в голову, что сюжет Вилли Вонки реально испорчен.
It just occurred to me that the plot of Willy Wonka is really messed up— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.
Окей, окей, чисто гипотетически, какие конфеты вы бы хотели?
Ok ok, just for sake of argument, what do u wish for in candy? ????— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.
Криптоконфеты.
Cryptocandy— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.
Затем я выкопаю ров и заполню его конфетами. Уоррен Б. не сможет устоять перед такой инвестицией! Это криптонит для Berkshire Hathaway (американская холдинговая компания, главой совета директоров которой является Баффетт – прим. ред.)...
Then I’m going to build a moat & fill it w candy. Warren B will not be able to resist investing! Berkshire Hathaway kryptonite …— Elon Musk (@elonmusk) 6 мая 2018 г.
Уоррен Баффетт правда разбирается в конфетах. Это правда.
Saying you like “moats” is just a nice way of saying you like oligopolies— Elon Musk (@elonmusk) 6 мая 2018 г.
"Когда ты поддерживаешь "рвы", ты поддерживаешь олигополию (тип рыночной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм – прим. ред.)", – подвел итоги спора Маск.
Ранее предприниматель заявлял, что строит "киборг-дракона".
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования