Американка опубликовала в Facebook результаты неудачной фотосессии, собрав 397 тысяч лайков

Американка Пэм Заринг опубликовала на своей странице в Facebook подборку снимков, которые получились после семейной фотосессии, за которую было заплачено 250 долларов.

Пост с фотографиями американки по состоянию на 17 января собрал более 397 тысяч лайков.

"Это не шутка. Мы заплатили фотографу, называвшему себя профессионалом, 250 долларов за съемку. Пожалуйста, посмотрите на фотографии, которые она нам прислала… Она объяснила, что тени в этот прекрасный солнечный день были плохими, а ее профессор не научил ее ретушировать снимки. Честное слово, я годами так не смеялась. Еще раз: это не шутка", - сообщила Пэм Заринг.

Ранее сообщалось, что в приложении Arts and Culture от Google появилась функция, которая находит вашего двойника "висящего" в музее.

Иногда сходство очень сомнительное.