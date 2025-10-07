В отеле одного из самых популярных туристических городов Индонезии работники обнаружили леопарда — видео

7 октября, 13:41
Из зоопарка в отель сбежал леопард (Фото: detikcom/X/скриншот)

В одном из городов Индонезии леопард сбежал из зоопарка в отель и перепугал персонал и гостей.

Об этом 6 октября сообщило медиа Antara . Это произошло в 7 утра в городе Бандунг в отеле Anugerah. Работники отеля заметили животное на втором этаже и вызвали полицию. Специалисты применили транквилизаторы и сетки.

Спустя почти два с половиной часа хищника удалось обезвредить. Правоохранители поместили в металлическую клетку и спустить на первый этаж здания, после чего его перевезли в безопасное место.

По предварительной информации, животное, вероятно, сбежало из зоопарка Lembang Park and Zoo, что в Западном Бандунге. Начальница полиции района Сукасари, Ни Ваян Мирасни, высказала предположение, что это может быть тот самый леопард, который ранее сбежал из карантинного вольера.

Во время проведения операции отель был временно оцеплен для обеспечения безопасности посетителей и местных жителей.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Отель Индонезия Зоопарк Леопард

