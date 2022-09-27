«Не мамкай! Шапка, сверху каска». Переписка украинского военного с его мамой растрогала Сеть 27 сентября, 20:03 Маму нужно слушать (Фото:Инстаграм)

Военный ВСУ и основатель известной сети Veterano Group Леонид Остальцев растрогал Сеть, опубликовав в историях своего Инстаграма скриншот переписки с мамой. Женщина отругала его за то, что он ходит без шапки. Потому что даже с оружием в руках вы все еще просто ребенок для своей мамы.

Так и бывает: присылаешь видео в форме, но без шапки! Переписка довольно забавная и очень милая.

Фото: Инстаграм

Чтобы успокоить маму, Остальцев опубликовал еще одну историю, в этот раз в шапке. Так и подписал «Для мамы».

Видео дня

Фото: Инстаграм

Напомним, что Ирина Юрченко, мама Дмитрия Козацкого, одного из защитников Азовстали, рассказала, в каком состоянии находится ее сын и описала их первую встречу после его освобождения из российского плена.

