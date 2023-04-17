«Уже жоп* болит». Пасечник пожаловался на целую неделю в закрытом номере перед встречей с Путиным — аудио 17 апреля, 13:37 Паранойя Владимира Путина вызывают у его окружения раздражение (Фото:Скриншот видео Донбасс. Реалии)

Кремлевский ставленник на временно оккупированных РФ территориях Луганской области Леонид Пасечник признался, что перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным его на целую неделю закрыли в гостиничном номере.

Об этом он заявил в телефонном разговоре, аудиоперехват которого обнародовал портал Донбасс. Реалии.

Как сообщается, данная запись была передана журналистам одной из украинских спецслужб, и верифицирована с помощью западной экспертизы.

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По словам Пасечника, недельный карантин ему пришлось пройти перед личной встречей с Путиным, который должен был вручать ему какой-то орден.

«Нахожусь в Москве. Лежу здесь в гостинице. Меня определили на карантин. У меня неделю карантин. Я буду здесь лежать потому, что у меня 20-го… В Кремле меня награждать будут и у меня встреча с первым лицом страны 20-го числа», — рассказал главарь террористической организации «ЛНР».

При этом от такой изоляции он оказался отнюдь не в восторге.

«До 19-го я безвылазно сижу в комнате. Меня тут закрыли. Двухкомнатный номер. Сижу, бл*, уже второй день. Уже все бока болят. Жопа болит, уже забодался лежать. Никуда не выпускают, ходить никуда нельзя. Жратву приносят в номер. В общем сижу здесь безвылазно», — пожаловался Пасечник своему собеседнику.