Второго дубля не будет. Под Бахмутом убит сценарист «Битвы за Севастополь», вступивший в ЧВК Вагнера

5 мая, 17:22
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Леонид Корин был наемником ЧВК Вагнера (Фото:NV)

Леонид Корин был наемником ЧВК Вагнера (Фото:NV)

Военнослужащие Сил обороны ликвидировали российского сценариста Леонида Корина, опрометчиво решившего променять кино и мирную жизнь на участие в преступной войне против Украины.

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Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в прокремлевских Telegram-каналах.

Согласно имеющимся данным, Корин добровольно вступил в ряды наемников ЧВК Вагнера, и был убит во время очередного «мясного штурма» под Бахмутом Донецкой области.

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В РФ он был известен своей работой над сценариями пропагандистских фильмами «Лед» и «Битва за Севастополь», а также целого ряда второсортных сериалов, посвященных российским силовикам, как, например, «Последний мент» и «Литейный».

Скриншот с t.me/SergeyKolyasnikov
Фото: Скриншот с t.me/SergeyKolyasnikov
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Российские военные Российская пропаганда Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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