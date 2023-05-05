Второго дубля не будет. Под Бахмутом убит сценарист «Битвы за Севастополь», вступивший в ЧВК Вагнера 5 мая, 17:22 Леонид Корин был наемником ЧВК Вагнера (Фото:NV)

Военнослужащие Сил обороны ликвидировали российского сценариста Леонида Корина, опрометчиво решившего променять кино и мирную жизнь на участие в преступной войне против Украины.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в прокремлевских Telegram-каналах.

Согласно имеющимся данным, Корин добровольно вступил в ряды наемников ЧВК Вагнера, и был убит во время очередного «мясного штурма» под Бахмутом Донецкой области.

Видео дня

В РФ он был известен своей работой над сценариями пропагандистских фильмами «Лед» и «Битва за Севастополь», а также целого ряда второсортных сериалов, посвященных российским силовикам, как, например, «Последний мент» и «Литейный».

Фото: Скриншот с t.me/SergeyKolyasnikov