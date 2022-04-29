«Еще две недели — и запылает». Реакция соцсетей на принятие ленд-лиза конгрессом США 29 апреля, 16:30 Цей матеріал також доступний українською С днем ленд-лиза! (Фото:Memagram)

В Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины, который значительно ускорит поставки оружия, транспорта, продовольствия и другой помощи. Законопроект поддержали 417 членов Палаты, против выступили десять. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден. Украинцы радуются новости, шутят о ленд-лизе и даже делают мемы, а НВ собрало самые актуальные посты.

Общественный активист и военный ВСУ Роман Кулик назвал ленд-лиз и украинский народ — победной формулой, которая уже сработала во время Второй мировой войны.

Президент общественной организации ADRUM Татьяна Колесниченко считает, что новый законопроект США четко ставит рядом нацистскую Германию и Россию.

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Главный редактор Бабеля Евгений Спирин не удержался от шутки.

Как и комик и музыкант Иван Марунич.

Адвокат Виктор Бенед уже представил, как детей в будущем будут называть Лендом и Лизой.

Журналистка Наталья Бушковская пришла к подписчикам с мемом.

Мемы постили и другие пользователи.

Песня «Вова, е**ш их» становится все более актуальной.

Хотя песня украинского исполнителя Виктора Павлика тоже нашла место среди шуток.

Скоро в соцсетях все станут экспертами по ленд-лизу. Вирусологи и военные знатоки пока отдыхают.

В конце концов, ленд-лиз наш! Как и Крым.

Отметим, что ранее 7 апреля Сенат США единогласно принял закон, позволяющий возродить программу ленд-лиза для скорейших поставок вооружения Украине.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружение, продовольствие, нефть и другие необходимые товары для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года, он действовал до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 г.). США оказывали такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала военные корабли, самолеты и другое вооружение.

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