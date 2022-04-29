«Еще две недели — и запылает». Реакция соцсетей на принятие ленд-лиза конгрессом США

29 апреля, 16:30
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С днем ленд-лиза! (Фото:Memagram)

С днем ленд-лиза! (Фото:Memagram)

В Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины, который значительно ускорит поставки оружия, транспорта, продовольствия и другой помощи. Законопроект поддержали 417 членов Палаты, против выступили десять. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден. Украинцы радуются новости, шутят о ленд-лизе и даже делают мемы, а НВ собрало самые актуальные посты.

Общественный активист и военный ВСУ Роман Кулик назвал ленд-лиз и украинский народ — победной формулой, которая уже сработала во время Второй мировой войны.

https://www.facebook.com/romanvkulyk/posts/4971225449612764

Президент общественной организации ADRUM Татьяна Колесниченко считает, что новый законопроект США четко ставит рядом нацистскую Германию и Россию.

Видео дня
https://www.facebook.com/kolesnich/posts/5175263389162468

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин не удержался от шутки.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/5538137779554357

Как и комик и музыкант Иван Марунич.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5142518582469385

Адвокат Виктор Бенед уже представил, как детей в будущем будут называть Лендом и Лизой.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3216345031978754

Журналистка Наталья Бушковская пришла к подписчикам с мемом.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/10160019687589339

Мемы постили и другие пользователи.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/120191600660158

Песня «Вова, е**ш их» становится все более актуальной.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/120123710666947

Хотя песня украинского исполнителя Виктора Павлика тоже нашла место среди шуток.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3322941464591316

Скоро в соцсетях все станут экспертами по ленд-лизу. Вирусологи и военные знатоки пока отдыхают.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6289109017785165

В конце концов, ленд-лиз наш! Как и Крым.

https://twitter.com/by_Ukraine/status/1519761108122361856

Отметим, что ранее 7 апреля Сенат США единогласно принял закон, позволяющий возродить программу ленд-лиза для скорейших поставок вооружения Украине.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружение, продовольствие, нефть и другие необходимые товары для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года, он действовал до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 г.). США оказывали такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции  (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала военные корабли, самолеты и другое вооружение.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Поставки Законопроект Конгресс США Поставки оружия

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