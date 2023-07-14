«Украина — не Колумбия». Соцсети высмеяли Тимошенко за видео с критикой легализации медицинского каннабиса

14 июля, 17:01
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Пользователи сравнили Тимошенко с «бабкой у подъезда» (Фото:NV)

Пользователи сравнили Тимошенко с «бабкой у подъезда» (Фото:NV)

В соцсетях разгорелась дискуссия по поводу использования каннабиса в лечебных целях, участником которой оказалась и неожиданно напомнившая о себе лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

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Накануне, 13 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 7457 О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицине, промышленности и научно-технической деятельности.

Видео дня

Указанный документ призван создать в Украине условия для расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

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Данную инициативу уже поддержал ряд известных украинцев, среди которых журналистка Янина Соколова, музыкант Валерий Харчишин и блогер Юрий Гудименко, который сейчас защищает страну от российской агрессии.

Несмотря на это, нардепы от Батькивщины проголосовали против легализации каннабиса, требуя вынести данный вопрос на референдум.

Более того, сама Тимошенко записала по этому поводу довольно кринжовое видеообращение, в котором пыталась убедить свою аудиторию в том, что принятие соответствующего закона якобы превратит Украину в еще одну «Колумбию».

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1679509181466914818

Впрочем, у пользователей соцсетей ее аргументы, которые оказались, не более, чем банальными и уже давно опровергнутыми страшилками, показались совершенно неубедительными и даже смешными.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/shliakhta/status/1679568084133109762
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/VladNed/status/1679551634764865565
https://twitter.com/memagram/status/1679515388747415552
https://twitter.com/VladNed/status/1679568912575332352
https://twitter.com/Voodoo_Figure/status/1679599961485242369
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/ZUBAZHYNKA/status/1679449259597234179
https://twitter.com/ZUBAZHYNKA/status/1679448056003981313
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В связи с этим многие из тех, кто вообще еще помнит, кто такая Юлия Тимошенко, подвергли ее резкой критике, обвинив в распространении вредных и даже опасных мифов о каннабисе.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
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Напомним, что ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины призвал принять закон о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса, подчеркнув, что страна должна применить лучшие и самые эффективные медицинские практики мира.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Юлия Тимошенко Марихуана Медицина Здоровье Народные депутаты Каннабис

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