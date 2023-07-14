«Украина — не Колумбия». Соцсети высмеяли Тимошенко за видео с критикой легализации медицинского каннабиса 14 июля, 17:01 Пользователи сравнили Тимошенко с «бабкой у подъезда» (Фото:NV)

В соцсетях разгорелась дискуссия по поводу использования каннабиса в лечебных целях, участником которой оказалась и неожиданно напомнившая о себе лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

Накануне, 13 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 7457 О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицине, промышленности и научно-технической деятельности.

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Указанный документ призван создать в Украине условия для расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Данную инициативу уже поддержал ряд известных украинцев, среди которых журналистка Янина Соколова, музыкант Валерий Харчишин и блогер Юрий Гудименко, который сейчас защищает страну от российской агрессии.

Несмотря на это, нардепы от Батькивщины проголосовали против легализации каннабиса, требуя вынести данный вопрос на референдум.

Более того, сама Тимошенко записала по этому поводу довольно кринжовое видеообращение, в котором пыталась убедить свою аудиторию в том, что принятие соответствующего закона якобы превратит Украину в еще одну «Колумбию».

Впрочем, у пользователей соцсетей ее аргументы, которые оказались, не более, чем банальными и уже давно опровергнутыми страшилками, показались совершенно неубедительными и даже смешными.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В связи с этим многие из тех, кто вообще еще помнит, кто такая Юлия Тимошенко, подвергли ее резкой критике, обвинив в распространении вредных и даже опасных мифов о каннабисе.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Напомним, что ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины призвал принять закон о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса, подчеркнув, что страна должна применить лучшие и самые эффективные медицинские практики мира.