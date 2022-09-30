«Па-па-па-па-покер фейс». В Южноукраинске вместо сигнала отбоя тревоги включили песню Леди Гаги 30 сентября, 15:04 Картинка со звуком (Фото:Скриншот из клипа)

Жителям Южноукраинска, Николаевщина, после отбоя воздушной тревоги из громкоговорителей на весь город включили песню американской певицы Леди Гаги — Poker Face. Соответствующее видео появилось в местном телеграмме-паблике.

«Только что была отмена тревоги и почему-то у нас из громкоговорителей на всю играет Леди Гага. Я надеюсь, это не означает ядерную атаку», — комментирует авторка видео.

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Местные власти этот инцидент пока не комментировали.

Напомним, что ранее пользовательница с ником Постколониальное фэнтези запустила новый тред в Твиттере, где пользователи выбирали новые фразы для объявления воздушной тревоги. Среди главных вариантов были цитаты украинского писателя Леся Подервянского. НВ собрал самые смешные ответы.

