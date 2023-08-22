«Танец» Лаврова на аэродроме в ЮАР спровоцировал унизительные насмешки — видео 22 августа, 13:10 Лавров пытался скрыть свои эмоции за натянутой улыбкой (Фото:Коллаж NV)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оказался в чрезвычайно унизительном положении из-за отказа главы кремлевского режима Владимира Путина от поездки на саммит БРИКС в ЮАР.

Дело в том, что там российский диктатор мог быть арестован по ордеру Международного уголовного суда за похищения украинских детей.

Таким образом РФ оказалась единственным членом БРИСК, не представленным на саммите главой государства.

Видео дня

При этом для Лаврова поездка в ЮАР обернулась позором уже буквально с самого трапа самолета на авиабазе Ватерклоф, поскольку там его встретил аниматоры в традиционных африканских костюмах, к танцам которых он зачем-то решил присоединиться.

И как бы глава МИД РФ не пытался в этот момент скрыть свои настоящие эмоции за натужной улыбкой, пользователей соцсетей ему провести все равно не удалось.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter