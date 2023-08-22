«Танец» Лаврова на аэродроме в ЮАР спровоцировал унизительные насмешки — видео

22 августа, 13:10
Поделиться:
Лавров пытался скрыть свои эмоции за натянутой улыбкой (Фото:Коллаж NV)

Лавров пытался скрыть свои эмоции за натянутой улыбкой (Фото:Коллаж NV)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оказался в чрезвычайно унизительном положении из-за отказа главы кремлевского режима Владимира Путина от поездки на саммит БРИКС в ЮАР.

Читайте также:
Будут ли говорить об Украине: Reuters назвало три основные темы саммита БРИКС в ЮАР, на который не решился поехать Путин

Дело в том, что там российский диктатор мог быть арестован по ордеру Международного уголовного суда за похищения украинских детей.

Таким образом РФ оказалась единственным членом БРИСК, не представленным на саммите главой государства.

Видео дня

Читайте также:

Путин (Фото:Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin via REUTERS) Cаммит БРИКС без Путина говорит об изоляции России — CNN

При этом для Лаврова поездка в ЮАР обернулась позором уже буквально с самого трапа самолета на авиабазе Ватерклоф, поскольку там его встретил аниматоры в традиционных африканских костюмах, к танцам которых он зачем-то решил присоединиться.

И как бы глава МИД РФ не пытался в этот момент скрыть свои настоящие эмоции за натужной улыбкой, пользователей соцсетей ему провести все равно не удалось.

https://twitter.com/vikschum/status/1693871653132931427
https://twitter.com/fxbdrf/status/1693901386142851310
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия МИД России Сергей Лавров ЮАР БРИКС Танец Война России против Украины ордер на арест Путина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X