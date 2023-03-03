Зрители не выдержали бреда. Лаврова подняли на смех на конференции в Дели после его слов об Украине — видео 3 марта, 18:41 Реакция зала Лаврову очень не понравилась (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который и так уже давно стал посмешищем для всего цивилизованного мира из-за своих абсурдных заявлений о войне РФ против Украины, снова опозорился.

На этот раз его высмеяли на конференции Raisina Dialogue в Дели, о чем свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с данного мероприятия.

Во время своего выступления представитель кремлевского режима не только повторил свою откровенную ложь о том, что Россия якобы не нападала на Украину, но и вовсе заявил, что это именно РФ стала жертвой агрессии.

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«Вы знаете, война, которую мы пытаемся остановить, которая была развязана против нас с помощью украинского народа, безусловно, повлияла на Россию, в том числе и на энергетическую политику…», — начал Лавров, однако сразу же был поднят на смех собравшимися зрителями.

При этом, судя по выражению его лица в этот момент, реакция зала главе МИД очень не понравилась.