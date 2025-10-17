Курица Лола из Калифорнии взяла себе за привычку проходить через кошачью дверь в дом, идти на второй этаж в спальню хозяев, вылезать на кровать и там нестись .

Забавный момент американцы показали в TikTok-аккаунте richardandtheguardians. На кадрах видно, как домашняя птица спокойно проходит мимо собак, которые уже к ней привыкли, прокрадывается в дом и заходит в спальню 17-летнего сына хозяйки дома Лейси Прайд.

Сначала семейство не понимало, откуда в постели ребенка появляются яйца, но, проследив за Лолой, все стало на свои места. Лола привыкла нестись в постели и дверь в общую комнату парня пришлось закрывать. Однако и тогда наполнгливая курица не сдалась — она начала ходить в комнату матери.

«Она решила, что это лучшее место, чтобы отложить яйцо. Я позволяю ей это делать. Она не ходит по дому. Она просто приходит снести яйцо, а потом уходит», — рассказывает Лейси на видео.

Ролик набрал понвд миллион просмотров и более 70 тысяч лайков от пользователей. Юзерам нравится настойчивая Лола и она делятся своими мыслями.