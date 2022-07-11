Карма догнала. Во Львове курьер Glovo убегая от полицейского на мопеде, врезался в другого полицейского 11 июля, 16:08 Спешил доставить заказ (Фото:Полиция Львовщины/Facebook)

Во Львове задержан 18-летний курьер Glovo, который, убегая от полиции на мопеде, сбил патрульного на велосипеде в центре города. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей Львовщины.

«Во время побега водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, в частности, выезжал на тротуар и ехал против движения, угрожая другим участникам дорожного движения. В центре Львова, на улице Дорошенко, мопедист совершил наезд на велопатрульного», — говорится в посте.

Видео дня

Видео с бегством и задержанием молодого человека опубликовали в телеграмм-канале Типичный Львов.

Правонарушителю грозит ответственность по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) УКУ. Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что в городе Теребовля, Тернопольщина, 34-летний грабитель вырвал у женщины из рук сумку, а когда пытался скрыться с краденым — споткнулся и упал. В то же время к нему подъехала полиция.



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