«Вейперы, астанавитесь! Моста не видно». В Сети остро отреагировали на взрывы на Керченском мосту

12 августа, 19:20
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Пользователи соцсетей едко прокомментировали взрывы на Крымском мосту, произошедшие в субботу, 12 августа (Фото:D4nciingQueen/Twitter)

Пользователи соцсетей едко прокомментировали взрывы на Крымском мосту, произошедшие в субботу, 12 августа (Фото:D4nciingQueen/Twitter)

В субботу, 12 августа, Крымский мост несколько раз подвергся атаке. Пользователи отреагировали на этот инцидент кучей мемов и фотожаб.

Украинские и иностранные пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на своих страницах. Они также упоминали песню Kerch Brigde is on Fire, находили причастных к взрывам и описывали нелепость восстановления переправы.

Видео дня

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1690343969597575168
https://twitter.com/MargoGontar/status/1690328182170251264

Некоторые украинские блоггеры сравнивали сегодняшнее задымление на Крымском мосту с курением вейпа.

https://twitter.com/mixvoronezh/status/1690313543520800768
https://twitter.com/D4nciingQueen/status/1690311866415714304
https://twitter.com/KarinaVinnikova/status/1690332246077493248
https://twitter.com/jodokus_kwak/status/1690325923206176768
https://twitter.com/janegem2/status/1690321831679377408

В субботу, 12 августа, в сети сообщили, что на Крымском мосту произошла серия взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о двух атаках на переправу и работу ПВО.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Крым Крымский мост Война России против Украины взрывы в Крыму

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