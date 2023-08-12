«Вейперы, астанавитесь! Моста не видно». В Сети остро отреагировали на взрывы на Керченском мосту 12 августа, 19:20 Пользователи соцсетей едко прокомментировали взрывы на Крымском мосту, произошедшие в субботу, 12 августа (Фото:D4nciingQueen/Twitter)

В субботу, 12 августа, Крымский мост несколько раз подвергся атаке. Пользователи отреагировали на этот инцидент кучей мемов и фотожаб.

Украинские и иностранные пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на своих страницах. Они также упоминали песню Kerch Brigde is on Fire, находили причастных к взрывам и описывали нелепость восстановления переправы.



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Некоторые украинские блоггеры сравнивали сегодняшнее задымление на Крымском мосту с курением вейпа.



В субботу, 12 августа, в сети сообщили, что на Крымском мосту произошла серия взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о двух атаках на переправу и работу ПВО.

