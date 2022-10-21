«Чипка не плохой, его таким сделали». В Твиттере обсуждают контроверсионные мысли об украинской литературе 21 октября, 18:55 «Степан Радченко — фу» (Фото:@vvvkkkyy/Twitter)

Пользовательница Твиттера предложила другим твиттерянами обсудить контроверсионные мысли об украинской литературе и ее представителях в своем треде. НВ собрал самые интересные ответы.

Мнение должно быть таким, что вызовет реакцию, как на фото в этом твите.

О Чипке из романа Хіба ревуть воли, як ясла повні? Панаса Мирного и о развитии его персонажа.

Видео дня

А вот интересное мнение об украинском поэте Тарасе Шевченко.

Немного обсуждений отношений Мелашки и Лаврина из Кайдашевой семьи Ивана Нечуя-Левицкого.

Скажем, это не контроверсионное мнение, скорее базовое.

Нашел поклонников в треде и исторический роман Пантелеймона Кулиша Черная рада.

Поэма Энеида Ивана Котляревского получила достаточно критическую оценку.

Украинская литература многообразна и прекрасна!

А вот неожиданное мнение о Павле Тычине.

Плакали всем классом.

Напомним, что писатель и киносценарист Андрей Кокотюха поделился с НВ размышлениями об анонсированных Минобразованием изменениях в школьной программе по литературе и решении оставить в ней произведения российских писателей.

