«Чипка не плохой, его таким сделали». В Твиттере обсуждают контроверсионные мысли об украинской литературе
«Степан Радченко — фу» (Фото:@vvvkkkyy/Twitter)
Пользовательница Твиттера предложила другим твиттерянами обсудить контроверсионные мысли об украинской литературе и ее представителях в своем треде. НВ собрал самые интересные ответы.
Мнение должно быть таким, что вызовет реакцию, как на фото в этом твите.
О Чипке из романа Хіба ревуть воли, як ясла повні? Панаса Мирного и о развитии его персонажа.
А вот интересное мнение об украинском поэте Тарасе Шевченко.
Немного обсуждений отношений Мелашки и Лаврина из Кайдашевой семьи Ивана Нечуя-Левицкого.
Скажем, это не контроверсионное мнение, скорее базовое.
Нашел поклонников в треде и исторический роман Пантелеймона Кулиша Черная рада.
Поэма Энеида Ивана Котляревского получила достаточно критическую оценку.
Украинская литература многообразна и прекрасна!
А вот неожиданное мнение о Павле Тычине.
Плакали всем классом.
Напомним, что писатель и киносценарист Андрей Кокотюха поделился с НВ размышлениями об анонсированных Минобразованием изменениях в школьной программе по литературе и решении оставить в ней произведения российских писателей.