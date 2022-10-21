«Чипка не плохой, его таким сделали». В Твиттере обсуждают контроверсионные мысли об украинской литературе

21 октября, 18:55
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«Степан Радченко — фу» (Фото:@vvvkkkyy/Twitter)

«Степан Радченко — фу» (Фото:@vvvkkkyy/Twitter)

Пользовательница Твиттера предложила другим твиттерянами обсудить контроверсионные мысли об украинской литературе и ее представителях в своем треде. НВ собрал самые интересные ответы.

Мнение должно быть таким, что вызовет реакцию, как на фото в этом твите.

https://twitter.com/vvvkkkyy/status/1583070022942932992

О Чипке из романа Хіба ревуть воли, як ясла повні? Панаса Мирного и о развитии его персонажа.

Видео дня

https://twitter.com/SexyBitchJin/status/1583210766303342592

А вот интересное мнение об украинском поэте Тарасе Шевченко.

https://twitter.com/herbatobydlo/status/1583155410541850624

Немного обсуждений отношений Мелашки и Лаврина из Кайдашевой семьи Ивана Нечуя-Левицкого.

https://twitter.com/vitaveip/status/1583092287516860416

Скажем, это не контроверсионное мнение, скорее базовое.

https://twitter.com/kirvn4/status/1583237239814774784

Нашел поклонников в треде и исторический роман Пантелеймона Кулиша Черная рада.

https://twitter.com/anastweaver/status/1583209847868182528

Поэма Энеида Ивана Котляревского получила достаточно критическую оценку.

https://twitter.com/Diana00683825/status/1583249684595818496

Украинская литература многообразна и прекрасна!

https://twitter.com/nalllwihae/status/1583070818635915264

А вот неожиданное мнение о Павле Тычине.

https://twitter.com/purpleaquarelle/status/1583163324392669187

Плакали всем классом.

https://twitter.com/hollysunflower2/status/1583138324872851457

Напомним, что писатель и киносценарист Андрей Кокотюха поделился с НВ размышлениями об анонсированных Минобразованием изменениях в школьной программе по литературе и решении оставить в ней произведения российских писателей.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Twitter Тарас Шевченко Украинская литература Иван Котляревский

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