Львовская фанатка российской музыки назвала ВСУ «уродами», которые «никогда не победят»

11 мая, 14:18
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Кристины Горун утверждает, что ничего об этом не помнит (Фото:Скриншот видео chornamamba/Instagram)

Кристины Горун утверждает, что ничего об этом не помнит (Фото:Скриншот видео chornamamba/Instagram)

Жительница Львова оказалась в центре скандала, решив вступиться за украинских фанатов кремлевского скомороха Григория Лепса.

Речь идет о компании молодых людей, которые слушали на большой громкости песни сторонника кремлевского режима прямо в центре города.

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Когда же неравнодушный прохожий сделали им замечание, фанаты Лепса отреагировали на это довольно агрессивно, из-за чего им в итоге пришлось извиняться.

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В свою очередь 30-летняя Кристина Горун, скрывающаяся под ником «chornamamba», комментируя эту историю, заявила, что ей слушать российскую музыку в машине никто не запретит.

ANDRU6307/Twitter
Фото: ANDRU6307/Twitter

«Попробуйте ко мне в машине подойти, когда я слушаю Kizaru и сделать свое на*уй ненужное замечание. Я не то, что кепку снесу с башки. Вы пожалеете, что на свет родились. Это гарантировано. Слушайте свою безвкусицу типа Джерри Хейл, или как эту бесталанную рвоту зовут. Или Калуша и остальных ужасных исполнителей. Не за*буйте людей. Я же терплю этот пи*дец в такси, в заведениях. И вот вы, рагулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому что не потянете», — написала она у себя в Instagram.

ANDRU6307/Twitter
Фото: ANDRU6307/Twitter
zaxid.net
Фото: zaxid.net

Более того, Горун также откровенно оскорбляла украинских военных, защищающих страну от столь любимых ею россиян, заявив, что они якобы «дно» и «примитивные уроды», которые «ни*уя не могут» и «не победят».

ANDRU6307/Twitter
Фото: ANDRU6307/Twitter

Впрочем, после вызванного этим резонанса, провокаторша, несмотря на свои дерзкие выпады, поспешила «извиниться», заявив при этом, что «ничего не помнит», а ее аккаунт был «взломан», однако никто ей все равно не поверил.

При этом интересно, что поведение Горун шокировало даже ее собственную мать.

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«Нет слов. На это можно реагировать только отрицательно и иначе. Она стала неконтролируемой. После трагической смерти отца, влияния на нее никто не имеет. Она делает то, что хочет. Я работаю в университете, общаюсь с детьми, преподаю, и не хотела бы, чтобы моя дочь так себя вела. У нас не раз были конфликты», — цитирует ее ZAXID.NET.

Тем временем на посты и сообщения «Черной мамбы» уже отреагировали в Службе безопасности Украины.

«Высказывания и действия указанного лица спецслужба будет квалифицировать согласно статьям Уголовного кодекса, подследственным СБУ. Более подробно будем информировать впоследствии», — сообщила спикер управления СБУ по Львовской области Роксолана Яворская.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Львов Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Россияне Лепс Скандал Война России против Украины

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