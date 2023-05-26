Пропагандисты РФ попали в Донецке под обстрел, снимая репортаж о предыдущем ударе — видео 26 мая, 19:42 Перепуганные россияне разбежались в разные стороны в поисках укрытия (Фото:Скриншот видео NovaGorlivka/Twitter)

Кремлевские пропагандисты решили снять репортаж о ракетном ударе по расположению российских войск во временно оккупированном Донецке и попали под повторный обстрел.

Соответствующие видео в пятницу, 26 мая, были опубликованы в соцсетях.

На них видно, как один из оккупантов рассказывает о ракетах HIMARS, которыми, по его словам, был нанесен удар по бывшему зданию Научно-исследовательского института с военнослужащими ВС РФ, когда вдруг раздается несколько взрывов, и захватчики вместе со своими пропагандистами сразу же разбегаются в поисках укрытия.

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Куда именно был нацелен повторный удар, не известно, однако вызванная им паника оказалась неплохим контентом, хоть и не совсем тем, на который рассчитывали оккупанты, поскольку обнародованные кадры демонстрируют страх и полнейшую беспомощность российской армии перед высокоточными ракетами ВСУ.