Как два робота. Кремлевские «методички» синхронизировали российских пропагандистов — видео 2 июня, 12:53 Ведущие зачитывают россиянам совершенно идентичные тексты (Фото:Коллаж NV)

В РФ пропагандисты настолько четко отрабатывают кремлевские «методички», что уже буквально синхронизировались.

В соцсетях появилось видео с эфирами двух региональных телеканалов, на которых были зачитаны абсолютно идентичные тексты по событиям в Белгородской области, в результате наложения которых друг на друга ведущие вошли в резонанс.

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И хотя полная ликвидация российским диктатором Владимиром Путиным независимой журналистики в стране ни для кого не новость, подобное отсутствие даже малейших отклонений от заданного Москвой курса все равно поражает.

В то же время информативность сообщений кремлевских пропагандистов о событиях в Белгородской области, где уже несколько дней продолжаются активные боевые действия, остается весьма сомнительной.

Сам же Путин на все это решил никак не реагировать, занимаясь при этом всякой ерундой, вроде раздачи наград своим подхалимам.

Напомним, на днях на территорию Белгородской области снова вошли проукраинские подразделения российских добровольцев. В результате вспыхнувших там боев началась эвакуация жителей Шебекино и других окрестных населенных пунктов.