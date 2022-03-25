«Как теперь нравиться кому-то!?». Подборка TikTok о том, как быстро ребята из ВСУ найдут себе пару 25 марта, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Да, там дикое животное на фото (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Продолжается 28-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Также идет уже не знаем, какой день захвата сердец нашими ВСУ. НВ собрало подборку, после которой вы будете точно знать, на ком жениться.

Просто взгляните.

Здесь целая подборка.

Этот занят, но очень милый.

Это вам сами знаете взамен чего.

Девушки, кто на танец?

Наши ВСУ уже никого не отпустят.

Короткие иллюстрации.

Видео дня

Все сердца украли.

Здесь без шансов, люди. Знакомьтесь, щенок Джавелин.

А это вам краткий прогноз того, как девушки будут реагировать на ВСУ.

Напомним, что российская пропаганда продолжает работать, продвигая через известных инфлюенсеров одно мнение: украинцы 8 лет устраивали геноцид собственного народа в «Л/ДНР». Наконец, наши граждане решили показать, где они были в то время. НВ сделало подборку.



Также НВ следит за всеми событиями онлайн.

