«Как теперь нравиться кому-то!?». Подборка TikTok о том, как быстро ребята из ВСУ найдут себе пару

25 марта, 12:01
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Да, там дикое животное на фото (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Да, там дикое животное на фото (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Продолжается 28-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Также идет уже не знаем, какой день захвата сердец нашими ВСУ. НВ собрало подборку, после которой вы будете точно знать, на ком жениться.

Просто взгляните.

@sssssecurityyyyyy

Україна понад усе🇺🇦

♬ оригинальный звук - 𝕹𝖊𝖒𝖊𝖈

Здесь целая подборка.

@missdiarose ЗСУ💪🏼🇺🇦#ukraine #зсу #ukraine2022 ♬ Originalton - _milch.reis_

Этот занят, но очень милый.

@1richandfree #україна #славаукраїні #війна #героямслава #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #війнавукраїні #українськийтікток ♬ Джаро Ханза - ХАНЗА

Это вам сами знаете взамен чего.

@le_general_416

♬ son original - ★le_general★

Девушки, кто на танец?

@mad_maximus.ua

♬ middle of the night - </3

Наши ВСУ уже никого не отпустят.

@pendo1s

♬ оригинальный звук - .

Короткие иллюстрации.

Видео дня
@darksideofaforc #fyp #ukraine ♬ Originalton - @dave.vero.ink

Все сердца украли.

@andrey.domashny #нетвойне #украина #зсу ♬ оригинальный звук - ossobenko

Здесь без шансов, люди. Знакомьтесь, щенок Джавелин.

@marinka_klyus #поліціяукраїни #джевелін ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

А это вам краткий прогноз того, как девушки будут реагировать на ВСУ.

@den.zano

типова ситуація після перемоги у війні

♬ оригінальний звук - Denys Zanozdrii

Напомним, что российская пропаганда продолжает работать, продвигая через известных инфлюенсеров одно мнение: украинцы 8 лет устраивали геноцид собственного народа в «Л/ДНР». Наконец, наши граждане решили показать, где они были в то время. НВ сделало подборку.

Также НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российско-украинская война TikTok

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