Женщина приютила кота и увидела, что у него обрезанные усы (Фото: zuko_here/Reddit)

26-летняя англичанка взяла на пристройство белого кота с короткими усами. Как сообщили в приюте, усики пушистому подрезали.

Женщина рассказала об этой ситуации в социальной сети Reddit, сообщило медиа Newsweek. Усы выглядят «достаточно симметрично и ровно с обеих сторон», отметила новая хозяйка кота по кличке Баг. «Я такая растерянная, никогда такого не видела», — добавила англичанка.

В комментарии изданию женщина рассказала, что в ближайшее время она планирует посетить ветеринара, чтобы исключить возможные медицинские причины потери усов. Сейчас она просто наблюдает, влияет ли их отсутствие на равновесие или уверенность кота.

«Он немного нервничает и еще не привык к новому дому. Хотя это может быть просто из-за переезда. Но в целом он очень ласковый и спокойный», — цитирует медиа «усыновительницу» Бага.

Кот Баг привыкает к новому дому / Фото: zuko_here/Reddit

По информации ветеринарной сети VCA Animal Hospital, усы кошек намного чувствительнее обычной шерсти, поскольку их фолликулы имеют большое количество нервных окончаний и кровеносных сосудов. Они чувствительны, как кончики человеческих пальцев. Если люди «чувствуют» мир руками, то коты — лицом.

Усы играют важную роль в координации и позволяют «видеть» объекты прямо перед носом. Они постоянно посылают в мозг информацию, помогая котам ориентироваться в пространстве.

Кроме того, положение и движение усов является выражением эмоций кота. Они могут «рассказать» о его настроении.

По данным PetMD, со временем усы отрастают снова. Это может занять от шести недель до трех месяцев, чтобы усы достигли длины, необходимой для полноценного функционирования.