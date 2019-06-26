Кот застрял в бункере времен Второй мировой. Его спасали три дня

Сегодня, 05:17
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Simon Souster

спасатели

Долгое время десятки местных жителей пытались достать животное самостоятельно, но безрезультатно.

Британський кіт опинився в пастці: він застряг у бункері часів Другої світової і провів там три дні.

Інцидент стався у селищі Мартлешам, що в графстві Саффолк. Кіт заліз до бункера ще у п’ятницю.

Тривалий час десятки місцевих жителів намагалися дістати тварину самотужки, але всі спроби виявилися марними.

Зрештою вони звернулися до волонтерів з рятувальної організації, в яких порятунок кота зайняв кілька годин.

Очевидці кажуть, що кіт був дуже наляканий, в нього було зневоднення.

Механік Саймон Саустер був одним із перших, хто приїхав рятувати тварину. За його словами, він перебував за 12 км від бункеру, коли побачив пости про застряглого кота у соцмережах.

Пан Саустер розповів, що він і його брат «обожнюють тварин», тому вирішили одразу ж приїхати до кота, щоб допомогти його витягти.

Рятувальники
Simon Souster

«Він просто сидів і пив чай, а потім раптом сказав «Я маю йти і рятувати кота», — згадує дружина Саймона Саустера.

Вже після того, як тварину вдалося врятувати, чоловік поговорив із власником тварини — той запевнив його, що з котом все добре.

«Кіт просто сидів на підвіконні і дивився на нас — так, ніби нічого не трапилось», — каже Саустер.

Майк Форд з волонтерської організації Warrior Fire and Rescue розповів, що коли він із напарниками приїхав на місце події, то побачив близько 30 місцевих жителів, які намагалися врятувати кота.

«Деякі з них вже почали пробивати дірку в бетоні - ми просто приєдналися, і завершили їхню роботу».

Кіт
Zoei Malcolm

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