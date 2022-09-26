Хвостатый талисман. Кот Черкасской ГСЧС получил почетную грамоту от главы военной районной администрации 26 сентября, 19:13 Милота (Фото:Виталий Войцеховский/Facebook)

Кот Васька из Черкасской ГСЧС недавно получил почетную грамоту от главы военной районной администрации Ирины Терновой. Об этом сообщил нардеп от Слуги Народа Виталий Войцеховский.

«Кот — полноценный член команды, пришел в часть сам. Сначала работники пытались найти ему семью, потом поняли, что его место как раз на службе, в части. Местные спасатели действительно считают его талисманом: он ходит на совещания, присутствует при смене караулов и разгружает работников психологически», — пишет Войцеховский.

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Сами спасатели говорят, что Васька действительно чувствует, когда у них нет настроения, и бежит помогать.

«В нашей стране даже коты и собаки служат, помогают и воинам, и спасателям. Неужели кто-то до сих пор считает, что эту страну реально победить?» — говорится в посте.

Напомним, что недавно знаменитый украинский кот-блогер Степан, получивший в Каннах награду Лучших инфлюэнсеров и блоггеров мира 2022, вернулся наконец в Украину.

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