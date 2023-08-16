Приковывал к себе все внимание. Ленивый кот принял участие в совещании Зеленского с военными — фото 16 августа, 13:33 Животное вызвало искренние улыбки на лицах присутствовавших (Фото:ОПУ)

Ленивый кот случайно принял участие в совещании президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими 10-го армейского корпуса в Запорожской области.

Соответствующее фото было опубликовано пресс-службой главы государства на его официальном сайте.

На нем видно, как Зеленский сидит за столом с картами в окружении украинских защитников, вероятно, обсуждая с ними ситуацию на фронте.

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При этом все внимание собравшихся приковано к коту, который, игнорируя все вокруг, решил разлечься прямо посреди комнаты, чем вызвал искренние улыбки на лицах присутствовавших, в том числе и самого президента.

Инфографика: ОПУ