Котик с необычной раскраской покорил сети — видео набирают миллионы просмотров
Сети покоряет кот с необычной симметричной раскраской (Фото: chimerapebbles/Instagram)
Трехцветный котенок с необычной раскраской шерсти покоряет пользователей соцсетей со всего мира.
Видео с любимцем по кличке Пебблс публикуют хозяева в социальных сетях Instagram и TikTok. Ролики собирают сотни тысяч и миллионы просмотров. Его необычность в том, что мордочка как будто разделена на две части. Одна сторона личика темная, другая светлая и разделены они точной линией.
Хозяева и кошка из Германии. 17 ноября пушистой четвероногой исполнится четыре года. В аккаунтах TikTok и Instagram аудитория суммарно охватывает почти 150 тысяч пользователей.
В комментариях кошкой восхищаются и называют «самой красивой в мире».
Между тем другой кот Мод пожил с собакой и перенял себе его привычки.
