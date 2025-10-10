Котик с необычной раскраской покорил сети — видео набирают миллионы просмотров

10 октября, 16:14
Поделиться:
Сети покоряет кот с необычной симметричной раскраской (Фото: chimerapebbles/Instagram)

Сети покоряет кот с необычной симметричной раскраской (Фото: chimerapebbles/Instagram)

Трехцветный котенок с необычной раскраской шерсти покоряет пользователей соцсетей со всего мира.

Видео с любимцем по кличке Пебблс публикуют хозяева в социальных сетях Instagram и TikTok. Ролики собирают сотни тысяч и миллионы просмотров. Его необычность в том, что мордочка как будто разделена на две части. Одна сторона личика темная, другая светлая и разделены они точной линией.

Реклама

Хозяева и кошка из Германии. 17 ноября пушистой четвероногой исполнится четыре года. В аккаунтах TikTok и Instagram аудитория суммарно охватывает почти 150 тысяч пользователей.

В комментариях кошкой восхищаются и называют «самой красивой в мире».

Между тем другой кот Мод пожил с собакой и перенял себе его привычки.

Читайте также:
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Германия Instagram Кот TikTok видеоконтент контент

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies