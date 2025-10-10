Трехцветный котенок с необычной раскраской шерсти покоряет пользователей соцсетей со всего мира.

Видео с любимцем по кличке Пебблс публикуют хозяева в социальных сетях Instagram и TikTok. Ролики собирают сотни тысяч и миллионы просмотров. Его необычность в том, что мордочка как будто разделена на две части. Одна сторона личика темная, другая светлая и разделены они точной линией.

Хозяева и кошка из Германии. 17 ноября пушистой четвероногой исполнится четыре года. В аккаунтах TikTok и Instagram аудитория суммарно охватывает почти 150 тысяч пользователей.

В комментариях кошкой восхищаются и называют «самой красивой в мире».

