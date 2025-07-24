В Германии девушка приютила кота с карликовостью — в три года он выглядит, как котенок: фото, видео
Кот Маси имеет редкую болезнь — карликовость (Фото: dwarfcatmasii/Instagram)
В Германии 21-летняя девушка Джулия взяла себе котика, а потом обнаружила, что после семи месяцев пушистик перестал расти. В больнице сказали, что у него карликовость.
Об этом 23 июля сообщило медиа What’s The Jam. Несмотря на то, что у девушки уже есть два кота — Феликс и Матроскин — она не смогла обойти четырехмесячного котенка, которого она назвала Маси.
Еще через несколько месяцев Джулия заметила, что кот перестал дальше расти. Ветеринары диагностировали у котика редкое заболевание — карликовость. Почему так получилось, неизвестно, ведь оба родителя Маси были короткошерстными и не имели истории карликовости.
Когда Джулия осознала, какой особенный любимец живет с ней, решила показать Маси всему миру. Девушка создала котику аккаунт в Instagram, рассказывает о его жизни и отвечает на вопросы подписчиков. Как отмечает немка, карликовость не влияет на его жизнь и подвижность. А еще он легко ужился и подружился с двумя другими котами.
Сейчас Масе уже три года, но он до сих пор весит 900 граммов и выглядит как двухмесячный.