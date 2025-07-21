В Индонезии зафиксировали особое внимание к коту президента страны. «Первый кот» имеет право на государственные услуги и президентскую охрану.

Об этом 18 июля сообщило медиа South China Morning Post. Кот Бобби Кертанегар является домашним любимцем президента Прабово Субианто. По словам заместителя государственного секретаря Юри Ардианторо, Бобби считается частью собственности президента, поэтому имеет право и на его охрану.

Реклама

«Дело не только в президенте, но и в том, что за сохранность президентской собственности отвечает государство», — цитирует медиа Юри.

Новость о коте, к которому есть много особого внимания, стала вирусной тогда, когда Бобби присутствовал на мероприятии Cat Lovers Social Day 2025. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как Бобби везут в коляске для животных и в сопровождении нескольких полицейских вывозят на сцену.

«Жалко. Получать оплату только за то, чтобы сопровождать кота? Или мы так заблудились как нация, что подобные практики все еще могут сохраняться в 2025 году?», — написал автор видео в соцсети Х.

Видео стало вирусным, а в комментариях люди разделились на два лагеря. Одна часть пользователей была возмущена из-за того, что на уход кота выделяют отдельные деньги, а другая сказала, что так лучше, чем эти деньги пойдут чиновникам.

Ранее Бобби был уличным котом, которого Прабово забрал себе около девяти лет назад. Пушистик имеет собственные аккаунты в социальных сетях, с почти 1 миллионом подписчиков в Instagram.