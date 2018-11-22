Кот премьер-министра Великобритании не смог попасть домой. Полицейскому пришлось вмешаться

Похоже, что у королевских мышеловов, такие же проблемы, как и у рядовых котов. Только полицейские им врядли помогают.

Кот премьер-министра Великобритании Ларри не смог попасть в свой дом на Даунинг-стрит 10. Ему помог полицейский, который охраняет резиденцию. Он постучал в дверь, чтобы Ларри впустили и уже через секунду кот уже был в тепле.