Пользовательница TikTok Сейдж рассказала, что приютила белого котенка, когда уже имела собаку. Четвероногие не только сдружились, но и кошка начала копировать поведение своего нового друга.

Она показала видео, в котором кошка Мод все повторяет за чихуахуа Элфи. Она ходит за ним следом, пытается пролезть в отверстие, в которое он лезет, высовывает язык и тяжело дышит. Кошка даже пытается грызть собачьи лакомства и «бороться» со своим пушистым другом.

«Кошка, которую воспитала моя собака», — подписала Сейдж видео.

Котенка сначала планировали оставить лишь временно, до тех пор, пока не найдут для него хорошую семью. Но когда Сейдж увидела, как Мод и Элфи сдружились, решила не отдавать малышку.

Сейчас кот и собака настоящие, неразлучные друзья.