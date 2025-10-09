Котенок, который «воспитывался» собакой, перенял себе его привычки — хозяйка показала видео

9 октября, 11:45
Кот, пожив с собакой, начал копировать ее поведение (Фото: Saige Scho/TikTok/скриншот)

Пользовательница TikTok Сейдж рассказала, что приютила белого котенка, когда уже имела собаку. Четвероногие не только сдружились, но и кошка начала копировать поведение своего нового друга.

Она показала видео, в котором кошка Мод все повторяет за чихуахуа Элфи. Она ходит за ним следом, пытается пролезть в отверстие, в которое он лезет, высовывает язык и тяжело дышит. Кошка даже пытается грызть собачьи лакомства и «бороться» со своим пушистым другом.

«Кошка, которую воспитала моя собака», — подписала Сейдж видео.

@saigescho 🐶🐱🤝 #catsoftiktok #dogsoftiktok ♬ original sound - Crystal

Котенка сначала планировали оставить лишь временно, до тех пор, пока не найдут для него хорошую семью. Но когда Сейдж увидела, как Мод и Элфи сдружились, решила не отдавать малышку.

Сейчас кот и собака настоящие, неразлучные друзья.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Видео Кот Собака TikTok

