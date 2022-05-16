«Я верила, что он жив». История котика Макса из Бучи, вернувшегося в семью после его похищения русскими оккупантами 16 мая, 15:02 Цей матеріал також доступний українською Макс до прихода оккупантов (Фото:Елена Кукурузка)

Рыжий кот Макс из Бучи пережил оккупацию и попал в Беларусь на БТР русских оккупантов. Его владельцы уезжали из городка 24 февраля и планировали вернуться, но не успели. В их доме поселились солдаты РФ, которые потом похитили животное. Коту удалось убежать от них, но уже в Белоруссии. Историю пушистика рассказала его владелица Елена Кукурузка одесскому медиа Думская.

О том, что Макс жив и его местонахождение Кукурузка узнала месяц назад. Кот прибился к белорусам после бегства от оккупантов. На его ошейнике был QR-код с телефонным номером владелицы. Ей позвонили через Вайбер из Белоруссии.

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«На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет и как вы отнесетесь к белорусам, после всего происходящего», — сказала девушка на другом конце трубки.

Фото: Елена Кукурузка

Как доказательство белоруска прикрепила фото Макса и его ошейника.

Белорусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветеринарный паспорт и чип – без документов вывезти животное за границу невозможно – и передали его польским волонтерам на границе. Сейчас сильно похудевший и постриженный кот (во время скитаний животное облили чем-то клейким) воссоединился с семьей в Чехии.

«Удивительно, но слова о том, что кот из Украины и что мы жили в Буче, срабатывали как код: никто из меня не взял денег, при первом знакомстве онлайн извинялись. За Лукашенко, за то, что так все».

Кукурузка также рассказала, что после освобождения Бучи, в их доме практически все было разбито. Разминировщики обнаружили растяжку в детской комнате. Оккупанты выбросили вещи из шкафов и сложили у выхода — хотели украсть их, но не успели.

Фото: Думская

Напомним, что четырехлетняя собака Николь вместе со своей владелицей, работающей проводницей в Укрзализныце, уже имеет на счету более десятка эвакуационных поездок. Четырехлапая даже успела побывать за границей. Стать «проводницей» ей пришлось из-за войны, ведь животное не с кем было оставить. О Николь рассказали на странице Укрзализныци.

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