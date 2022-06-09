А чего ты добился в жизни? Украинский котик Леон в смешных шапках собирает миллионы просмотров в TikTok 9 июня, 20:09 Цей матеріал також доступний українською На видео в розовой панаме более 6 млн просмотров (Фото:Скриншоты с видео Леона)

Кот Леон из Украины, которому владелица постоянно делает смешные шапки, получил лайк и комментарий от группы Kalush после видео в розовой панаме. Популярность животного в соцсетях выросла, а НВ собрало несколько милых видео из его TikTok.

В комментариях Kalush написали, что «это огонь». Да, Леону очень подходит панама, у рэпера из группы Олега Псюка появился серьезный конкурент.

На странице после комментария победителей Евровидения-2022 появилось шутливое видео, где кот теперь просит охранять его, потому что он все же личность медийная.

Видео дня

В профиле Леона можно найти кучу других шапок. Здесь он клубничка.

Мухомор.

С гербом на голове.

И даже в шапке украинского поэта Тараса Шевченко. В комментариях Леона шутливо прозвали Котченко.

Напомним, что знаменитый украинский кот-блогер Степан, получивший в Каннах награду Лучших инфлюэнсеров и блогеров мира 2022, во Франции встретился с певицей Тиной Кароль.

У Instagram Stories кота Степана появились фото, на которых он позирует в компании певицы. Кароль сфотографировалась со знаменитым украинским котом в Ницце, в пятизвездочном отеле Hotel Negresco.

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