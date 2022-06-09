А чего ты добился в жизни? Украинский котик Леон в смешных шапках собирает миллионы просмотров в TikTok

9 июня, 20:09
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На видео в розовой панаме более 6 млн просмотров (Фото:Скриншоты с видео Леона)

На видео в розовой панаме более 6 млн просмотров (Фото:Скриншоты с видео Леона)

Кот Леон из Украины, которому владелица постоянно делает смешные шапки, получил лайк и комментарий от группы Kalush после видео в розовой панаме. Популярность животного в соцсетях выросла, а НВ собрало несколько милых видео из его TikTok.

В комментариях Kalush написали, что «это огонь». Да, Леону очень подходит панама, у рэпера из группы Олега Псюка появился серьезный конкурент.

@leon.catt @KALUSH ♬ Stefania (Kalush Orchestra) - KALUSH

На странице после комментария победителей Евровидения-2022 появилось шутливое видео, где кот теперь просит охранять его, потому что он все же личность медийная.

Видео дня
@leon.catt

♬ оригінальний звук - maks_kh160

В профиле Леона можно найти кучу других шапок. Здесь он клубничка.

@leon.catt

🍓🦨

♬ BEE GEES VS 50 cent - EZ

Мухомор.

@leon.catt

🍄

♬ Da Ya Think I'm Sexy? - Rod Stewart

С гербом на голове.

@leon.catt Слава Україні!🇺🇦 #славаукраїні #glorytoukraine ♬ Гімн України - Олександр Пономарьов

И даже в шапке украинского поэта Тараса Шевченко. В комментариях Леона шутливо прозвали Котченко.

@leon.catt Кохайтеся, чорнобриві💙💛 #тарасшевченко #кохайтесячорнобриві ♬ оригинальный звук - учи историю дебил

Напомним, что знаменитый украинский кот-блогер Степан, получивший в Каннах награду Лучших инфлюэнсеров и блогеров мира 2022, во Франции встретился с певицей Тиной Кароль.

У Instagram Stories кота Степана появились фото, на которых он позирует в компании певицы. Кароль сфотографировалась со знаменитым украинским котом в Ницце, в пятизвездочном отеле Hotel Negresco.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Коты Милота TikTok Kalush

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